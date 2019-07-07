Ford въехал в дерево под Выборгом, водитель погиб

Автомобиль сошел с дороги утром в воскресенье 7 июля.

Мужчина за рулем Ford погиб после столкновения машины с деревом под Выборгом. Авария произошла утром в воскресенье 7 июля.

Автомобиль Ford Focus ехал по трассе “Зеленогорск-Приморск-Выборг” и на 78 км съехал на обочину по неизвестным причинам. Машина врезалась в дерево и мужчина 1984 года рождения погиб на месте происшествия, сообщили в ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти 7 июля.

Инспекторы Госавтоинспекции не уточнили причин дорожного происшествия: возможно, в этом районе утром прошел дождь и асфальт был скользким, а может на дорогу выбежали лесные животные. Пользователи соцсетей, оценивая состояние машины по фото, предполагают, что автомобиль находился не в лучшем техническом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборге женщина погибла после лобового столкновения двух машин.