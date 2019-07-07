В лобовом ДТП под Выборгом погибла женщина

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Вчера вечером, 6 июля 2019 года, под Выборгом на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибла женщина.

По предварительным данным УГИБДД, водитель автомобиля «Шода» выехал на встречную полосу трассы, где лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном». В результате автомобильной аварии госпитализирована женщина, пассажирка «Шкоды» — она получила травмы средней степени тяжести; другая пассажирка автомобиля погибла в результате столкновения еще до прибытия медиков. Водитель «Шкоды» не получил травм и находится в удовлетворительном состоянии. Пассажиры, находящиеся в «Фольксвагене» отделались легкими травмами.

Правоохранительными органами проводится проверка по факту происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автокран попал в кювет на КАД Петербурга. Дизельное топливо из бака спецтехники вытекло на землю. Причиной ДТП, вероятно, стал скользкий асфальт: в Петербурге вечером в пятницу пошел дождь.

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