Автокран попал в кювет на КАД Петербурга

Дизельное топливо из бака спецтехники вытекло на землю.

Автокран попал в кювет на съезде с внешней стороны КАД Санкт-Петербурга. Дизельное топливо разлилось по земле, но пожара не произошло.

Авария произошла возле съезда с Большого Обуховского моста в Петербург, сообщили очевидцы в социальных сетях 5 июля. Водитель спецтехники серьезно не пострадал. Вчера на КАД собрались серьезные пробки, но это ДТП их не усугубило: поверженный автокран не мешал движению машин.

Свидетели рассказали, что из бака спецтехники на землю полилось дизельное топливо. На место позже вызвали специальный эвакуатор, чтобы вытащить машину из канавы. Причиной ДТП, вероятно, стал скользкий асфальт: в Петербурге вечером в пятницу пошел дождь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пятничные пробки в Петербурге превысили 8 км.