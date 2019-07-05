Пятничные пробки в Петербурге превысили 8 км

Пятничным вечером, 5 июля, автомобилисты Санкт-Петербурга стояли в огромной пробке на Западном Скоростном Диаметре. Затор в длину превысил 8 км.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сегодня в северной столице показатели по пробкам на дорогах составляли до 7 баллов, что входит в «красную» зону.

Сегодня в городе образовались три масштабные пробки. Одна из них на Мурманском шоссе на участке дороги от проспекта Большевиков до АЗС. Она составляла почти 6 километров. Также затор был и на ЗСД длиной более 8 километров на участке дороги от Канонерского острова до Крестовского острова. И самая крупная пробка, по данным на 16:00, была на внутренней стороне КАД от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Она составляла более 11 километров.

На 21:30 сервис «Яндекс.Карты» дает показатели в 3 балла — «зеленый».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина встал на пути экскаватора, защищая самовольно построенную дорогу.