Мужчина встал на пути экскаватора, защищая самовольно построенную дорогу

Во время очередного рейда «Ленавтодора» по уничтожению незаконно сделанных съездов в Ломоносовском районе мужчина попытался помешать разрушить дорогу в элитный коттеджный поселок «Поле».

Техника Гатчинского ДРСУ, работая на трассе «Анташи — Ропша — Красное Село», столкнулась с препятствием в виде мужчины, который встал на пути тяжелой техники. Он мешал разрушить незаконный съезд, ведущий к поселку «Поле», требуя у специалиста «Ленавтодора» показать документы, на основании которых демонтируется съезд. Работники дорожной компании в свою очередь просили мужчину представиться и показать бумаги, на основании которых построена дорога.

В результате конфликта была вызвана полиция, сотрудники которой возбудили административное дело за нарушение правил использования полос отвода и придорожных полос автодорог. «Ленавтодор» собирается в судебном порядке взыскивать траты на устранение незаконно построенных съездов.

В ближайшем будущем планируется ликвидировать незаконные дороги, ведущие к ряду поселков Ломоносовского района: «Петровские дачи», «Луч», «Ропшинске горки», «Ропшинске ключи», «Старая мельница», «Бельведер парк», «Возрождение».

«Ленавтодор» борется с незаконными съездами, потому что из-за них разрушается дорожное полотно. Из-за того, что для постройки таких съездов засыпают водоотводные канавы, в основании дороги скапливается и застаивается вода, что ведет к трещинам покрытия. Чтобы построить съезд с региональной трассы, нужно заручиться согласием «Ленавтодора» и соблюсти полученные там техусловия.

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