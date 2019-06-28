За шесть месяцев 2019 года судебные приставы поймали на дорогах Петербурга 12 тысяч должников

Более 90 миллионов рублей задолженностей погасили водители, которые предпочли сохранить свой автомобиль.

Так, сообщают судебные приставы Петербурга, были выявлены за шесть месяцев текущего года не только должники по штрафам ГИБДД, но и петербуржцы, имеющие долги по налогам.

Судебные приставы останавливали нарушителей и предлагали оплатить штрафа на месте. С начала 2019 года такая мера была предпринята по отношению к 426 водителям, 65 автомобилей было изъято для проведения оценки и последующей реализации в счет погашения задолженности.

Выявлять нарушителей помогали камеры аппаратно-программного комплекса “Поток-Д” и “Дорожный пристав”. Там образом, к примеру, был выявлен должник на Range Rover, который задолжал за ЖКУ 245 тысяч рублей. Он предпочел оплатить штраф на месте, чтобы не лишится автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под суд пойдет петербурженка, создавшая пять фирм-однодневок.