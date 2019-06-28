Под суд пойдет петербурженка, создавшая пять фирм-однодневок

Сколько удалось обналичить, не говорится. Фото: pixabay.com
Сколько удалось обналичить, не говорится. Фото: pixabay.com

Через организации обналичивали денежные средства.

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении пяти преступлений по п.«б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили 28 июня Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следователи полагают, что обвиняемая и её сообщник в 2016 году вступил в преступный сговор для извлечения дохода от организаций, создаваемых через подставных лиц.

Эти лица, только лишь номинальные руководители и учредители, также фиктивно по просьбе обвиняемых «управляли» коммерческими организациями. При этом фактически в управлении фирмами они не участвовали.

С помощью «номиналов» злоумышленники открывали новые фирмы-однодневки, после этого передавали их третьим лицам – заказчикам. Те использовали их с преступными целями, в том числе и для обналичивания денежных средств.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд — его рассмотрят по существу.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что вместо предупреждения петербургского бизнесмена оштрафовали почти на миллион.

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