Вместо предупреждения петербургского бизнесмена оштрафовали почти на миллион

Прокуратура спасла от штрафа. Фото: pixabay.com
Прокуратура спасла от штрафа. Фото: pixabay.com

Несправедливость выявил прокуратура и вернула всё на свои места.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила, как в Северной столице соблюдаются предписания законодательства о защите прав предпринимателей, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что по постановлению начальника отдела по Центральному району УВМ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятелньности мигранта (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ). Ему назначен штраф 800 тыс. рублей.

Однако штраф был назначен без учета еще одного положения в КоАП, которое говорит, что в отношении бизнесменов, совершивших подобное правонарушение впервые, должно применяться предупреждение.

Прокуратура принесла протесты на постановление, а штраф предпринимателю заменила на предупреждение.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура не дала привлечь бизнесмена к административной ответственности.

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