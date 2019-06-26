Прокуратура не дала привлечь бизнесмена к административной ответственности

Проверка показала, что он не совершал никаких противозаконных действий.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по обращению субъекта малого предпринимательства, рассказали Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга 26 июня.

К ответственности планировали привлечь заместителя генерального директора ООО «ОО «Питер-СБС». Соответствующее постановление вынес отдел лицензионно-разрешительной работы района ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предпринимателю вменяли ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему).

Прокурорская проверка показала, что конкретных сведений виновности предпринимателя в ходе административного дела не установлено, а значит, его вина не доказана. На постановление прокуратура принесла протест – оно отменено.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полиция заинтересовалась резней на Свердловской набережной.