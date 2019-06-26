Полиция заинтересовалась резнёй на Свердловской набережной

Задержанный находится в отделе. Фото: pixabay.com
Задержанный находится в отделе. Фото: pixabay.com

Один из участников оказался в больнице, другой – в отделе полиции, остальных ищут.

Сегодня, 26 июня, около 11 часов утра в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о конфликте у дома №60 по Свердловской набережной, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники выехали на место. Обнаружилось, что два мужчины в ходе конфликта получили ножевые ранения. Одного из них отдали в руки медиков – и сейчас он находится в больнице. Другого участника доставили в отдел полиции.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас полицейские устанавливают всех участников конфликта и выясняют его причины.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в выборгской бытовке мигрант убил коллегу велосипедным насосом.

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Полиция заинтересовалась резнёй на Свердловской набережной
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