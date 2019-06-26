В выборгской бытовке мигрант убил рабочего велосипедным насосом

Обвиняемый нанес своей жертве больше 15 ударов.

Следственный отдел по городу Выборг СУ СК РФ по Ленинградской области завершил расследование дела по ч.4 ст.111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый – 21-летний житель одной из среднеазиатских республик, рассказали 26 июня Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

По версии следователей, 30 апреля 2018 года обвиняемый находился в поселке Озерки Выборгского района, в вагоне-бытовке. Там он проживал вместе с другими рабочими. Внезапно между обвиняемым и еще одним мужчиной вспыхнула ссора. В результате первый схватился за металлический велосипедный насос и нанес им более 15 ударов второму. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Обвиняемый же сбежал с места преступления и находился в розыске до марта 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Тихорецком проспекте мужчина через закрытую дверь угрожал убийством своей знакомой.