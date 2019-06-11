На Тихорецком проспекте мужчина через закрытую дверь угрожал убийством своей знакомой

На звуки отреагировали соседи и вызвали полицию.

Инцидент произошел еще 8 июня, сообщают сотрудники Росгвардии. В 17:25 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Калининскому району Санкт-Петербурга задержал 41-летнего мужчину, который угрожал своей 61-летней знакомой убийством.

Как сообщают правоохранители, инцидент произошёл в доме 5, корпус 2 на Тихорецком проспекте.

Сотрудники Росгвардии совместно с участковым уполномоченным полиции, прибыв по данному адресу, и задержали агрессивного мужчину. Как выяснилось позже, злоумышленник знаком с владелицей квартиры, и ранее уже приходил по данному адресу, при этом угрожая женщине расправой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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