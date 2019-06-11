Крупную партию наркотиков из Эквадора задержали в порту Петербурга

Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы
Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Порядка 400 килограммов кокаина питались провезти вместе с рыбными консервами.

Северо-Западное таможенное управление сообщает, что в порту Петербурга вместе с консервами пытались провезти и купную партию наркотических веществ. Наркотики прибыли в Петербург из Эквадора.

Как сообщают сотрудники надзорного ведомства, из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей. Наркотики были обнаружены на упаковках с консервами. После проведенного химического исследования было установлено, что в брикетах находится кокаин.

Сейчас таможенники и полицейские выясняют, кто участвовал в контрабандной схеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Выборгском шоссе правоохранители прикрыли притон.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
наркотики порт Петербурга эквадор
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