На Выборгском шоссе правоохранители прикрыли притон

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один — в СИЗО.

Расследование уголовного дела на сегодняшний день продолжается, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На сегодняшний день известно, что организацией притона на Выборгском шоссе занималась целая группировка лиц. Они также привлекали людей для занятий проституцией.

На сегодняшний день полицией установлены еще трое участников организованной группы, выполнявших функции по обеспечению работы притона.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, входящих в состав данной преступной группы, а так же по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгское шоссе притон проституция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
Житель Лодейного Поля поплатился руками после попытки поджечь найденный боеприпас
На Выборгском шоссе правоохранители прикрыли притон
Россия готовится платить пенсии гастарбайтерам
В Адмиралтейском районе из-за невнимательности родителей из окна выпала ...
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России
В Ленобласти задержали по подозрению в мошенничестве на 35 млн руководителя ...
Мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии 9-летнего сына своей ...