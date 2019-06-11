На Выборгском шоссе правоохранители прикрыли притон

Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один — в СИЗО.

Расследование уголовного дела на сегодняшний день продолжается, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На сегодняшний день известно, что организацией притона на Выборгском шоссе занималась целая группировка лиц. Они также привлекали людей для занятий проституцией.

На сегодняшний день полицией установлены еще трое участников организованной группы, выполнявших функции по обеспечению работы притона.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, входящих в состав данной преступной группы, а так же по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей.