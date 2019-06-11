В Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей

Полиция Петербурга задержала гражданку подозреваемую в краже имущества на сумму около 1 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 июня в отдел полиции обратился 35-летний мужчина с заявлением о том, что в период с мая по 9 июня неизвестный злоумышленник, проник в квартиру и унес с собой ювелирные изделия на сумму около 1 миллиона рублей, после чего скрылся с места происшествия.

По данным следствия, на время нахождения в командировке, потерпевший передал ключи от квартиры своему 38-летнему знакомому для выгула собак, однако, тот приводил в квартиру посторонних женщин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кража задержали 48-летнюю гражданку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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