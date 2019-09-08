Кандидаты в мундепы попали в суд за самоагитацию на трубах

В суды Петербурга продолжают поступать иски, связанные с выборами губернатора и муниципальных депутатов.

Так, мировой судья Василеостровского района зарегистрировал два материала по статье о предвыборной агитации. Кандидаты в муниципальные депутаты были пойманы на самоагитации. Они, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, расклеивали на водосточных трубах листовки в честь себя.

В Приморский районный суд поступил иск от жителя Петербурга. Мужчина утверждает, что ему не дали проголосовать на выборах.

Решением Фрунзенского районного суда от участия в работе избирательного участка №2110 отстранен Сергея Туваева. Иски об отстранении также рассматривает Петроградский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек. Причиной этого, в том числе, стали попытки агитации и заглядывания в кабинки для голосования.