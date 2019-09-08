Суд в Петербурге оштрафовал или отстранил от работы в УИК 18 человек

Слушания по еще 10 искам продолжаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Слушания по еще 10 искам продолжаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек. Причиной этого, в том числе, стали попытки агитации.

Помимо этого, они фотографировали у мест выдачи бюллетеней, брали интервью у избирателей на территории избирательных участков и заглядывали в кабинки для голосования.

«Слушания по 10 административным исковым заявлениям в суде продолжаются», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Приморском районе решением суда также отстранена член участковой ИК ИО №1836 Ева Блауберг.

Еще четыре человека оштрафованы за нарушения. Так, Георгию Камбурову предстоит выплатить 1 тыс. рублей за распространение агитационных листовок через почтовый ящик.

За установку баннера с фотографиями кандидатов у дома №1 по улице Труда Колпинский районный суд оштрафовал на 1 тыс. рублей Вадима Иванова, Орхана Тазаханлы и Османа Идрисова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за конфликта между наблюдателем и членами избирательной комиссии на УИК №591 вызвали полицию.