Из-за конфликта на УИК №591 на Канонерском острове приехала полиция

Полиция приехала 8 сентября на избирательный участок на Канонерском острове, 32 Б. Правоохранителей вызвали из-за конфликта между наблюдателем и членами избирательной комиссии.

Инцидент произошел на УИК №591 в МО Морские ворота. По словам представителя Школы молодого политика Александра Смолякова, один из наблюдателей заподозрил нарушения и «карусель».

Мужчина хотел посмотреть паспортные данные избирательницы и сверить с данными в списках избиркома. Женщина была против этого.

«Избирательная комиссия на это ответила, что он не имеет права. Началась полемика. Перешли на громкие тона», — рассказал Смоляков АБН.

После приезда полиции участники конфликта дали показания и рассказали свои версии произошедшего.

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