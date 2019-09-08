Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах губернаторов

Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах губернаторов
Петербурга по состоянию на 12 часов показывает худшие результаты по явке. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

По результатам на 12 часов дня Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах. Отдать голос за кандидата в губернаторы города пришло 6,61% избирателей.

Наибольшая явка зафиксирована в Ставропольском крае. По состоянию на 12 часов она составила 24,27%.

Следом расположились Республика Калмыкия (30,45%), Волгоградская область (14,91%), Челябинская область (16,70%) и Липецкая область (18,37%), сообщает аналитическое агентство «Давыдов.Индекс».

Прямые выборы глав региона проходят 8 сентября в 16 регионах. Самая низкая явка среди них зафиксирована в Петербурге. В аутсайдерах также Сахалинская область (15,96%) и Забайкальский край (12,69%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самая высокая явка на выборах губернатора Петербурга по состоянию на десять утра зафиксирована в Кронштадте. Она составила 5-6%.

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Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах губернаторов