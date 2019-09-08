Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах губернаторов

Петербурга по состоянию на 12 часов показывает худшие результаты по явке. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербурга по состоянию на 12 часов показывает худшие результаты по явке. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

По результатам на 12 часов дня Петербург расположился на 16 месте по явке на выборах. Отдать голос за кандидата в губернаторы города пришло 6,61% избирателей.

Наибольшая явка зафиксирована в Ставропольском крае. По состоянию на 12 часов она составила 24,27%.

Следом расположились Республика Калмыкия (30,45%), Волгоградская область (14,91%), Челябинская область (16,70%) и Липецкая область (18,37%), сообщает аналитическое агентство «Давыдов.Индекс».

Прямые выборы глав региона проходят 8 сентября в 16 регионах. Самая низкая явка среди них зафиксирована в Петербурге. В аутсайдерах также Сахалинская область (15,96%) и Забайкальский край (12,69%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самая высокая явка на выборах губернатора Петербурга по состоянию на десять утра зафиксирована в Кронштадте. Она составила 5-6%.