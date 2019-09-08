Самая высокая явка на выборы оказалась среди жителей Кронштадта

Явка на выборы в Петербурге по состоянию на 10:00 составила 1,86%. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Явка на выборы в Петербурге по состоянию на 10:00 составила 1,86%. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Явка на выборы губернатора Петербурга среди жителей Кронштадта составила 5-6%. Так оценили количество проголосовавших по состоянию на 10:00.

Кронштадтский район показал наиболее высокие результаты, как следует из данных Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На втором месте оказался Курортный район, там количество явившихся избирателей около 4-5%. Затем располагается Петродворцовый район с показателем в 3-4%. В Пушкинском и Колпинском районе проголосовавших — 2-3%.

По информации Мойки78, наименьшая активность наблюдается в северных и центральных районах города. Также низкие показатели в юго-западных районах. Всего на данный момент проголосовало более 70 тысяч человек, что составляет почти 2% жителей города.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге и Ленобласти проводятся выборы губернатора Петербурга и депутатов муниципальных округов.