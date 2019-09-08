Суд не пустил на выборы петербуржца без регистрации

Суд не пустил на выборы петербуржца без регистрации
Истец пытался добиться включения в список избирателей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Приморский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении исковых требований Ивана Борозны. Мужчина утверждал, что ему не дали проголосовать на выборах.

С иском к участковой избирательной комиссии Борозна обратился 8 сентября. Через суд он пытался добиться права проголосовать на избирательном участке №1802.

Как выяснилось, причиной отказа во включении в список избирателей стало отсутствии у Ивана Борозны регистрации в Петербурге.

«Иван Иосифович пояснил суду, что отсутствие регистрации — это его принципиальная позиция. И что на выборах президента ему голосовать дали», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд не смогу удовлетворить требования Борозны. Согласно законодательству, при избрании губернатора и муниципальных депутатов наличие регистрации у голосующих обязательно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кандидаты в муниципальные депутаты были пойманы на самоагитации. Два материала зарегистрировал мировой судья Василеостровского района.

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