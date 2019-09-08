Амосов рассказал причину низкого количества голосов за него

Явка на выборы губернатора Северной столицы низкая, даже в сравнении с прошлыми выборами глав города. Такое мнение выразил Михаил Амосов, кандидат в губернаторы.

Амосов отметил, что об итогах голосования говорить еще рано, подсчет голосов только начался.

Свой скромный промежуточный результат Амосов связал с низкой явкой и выразил сожаление по данному факту. Он также не исключает, что примет участие в следующих выборах губернатора города.

Со слов кандидата, избирательная кампания в настоящем году оказалась не интересна избирателям. Как стало известно GazetaSPb, в ближайшее время Амосов собирается отдохнуть, чтобы восстановить силы после выборов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах.