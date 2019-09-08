Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах

Информацию о нарушениях во время голосования, которое проходило сегодня, 8 сентября, прокомментировал врио губернатора Александр Беглов. По его словам, поступило 105 заявлений.

Беглов подчеркнул, что из них выборов губернатора касались только несколько инцидентов, что самовыдвиженец назвал хорошим показателем. Такое заявление он сделал в эфире телеканала 78.ru.

Согласно данным экзит-поллов от ВЦИОМ, на выборы губернатора Петербурга пришли 23,3%.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что около 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга предпочли проголосовать из дома. Явка на выборы составила около 30 %. Обо всем сегодня, 8 сентября, сообщил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.