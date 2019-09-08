100 тысяч петербуржцев предпочли голосовать из дома

100 тысяч петербуржцев предпочли голосовать из дома
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

По предварительным данным, явка на выборы составила около 30%.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. Он рассказал, что петербуржцы активно пользовались возможностью проголосовать на дому – таких оказалось почти 100 тысяч человек. Также некоторые предпочли голосовать на «дачных» участках – Санкт-Петербург радует хорошей погодой, так что многие уехали на выходные отдыхать за город. Явка там составила более 60%, что показывает эффективность таких участков.

Несмотря на то, что «Единая Россия» назвала прошедшие выборы спокойными, руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова насчитала 240 нарушений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Памфилова признала результаты голосования действительными. Она заявила, что пока нет ни одного нарушения, из-за которого можно было бы говорить об отмене результатов на участках по всей России. По крайней мере, о таких ситуациях информации не поступало. Памфилова также отметила, что явка превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п.

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