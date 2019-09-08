Памфилова признала результаты голосования действительными

Пока что не поступала информация о том, что были отменены результаты хотя бы на одном участке.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС. Она заявила, что пока нет ни одного нарушения, из-за которого можно было бы говорить об отмене результатов на участках по всей России. По крайней мере, о таких ситуациях информации не поступало. Памфилова также отметила, что явка превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п.

Напоминаем, что выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге выбирали муниципальных депутатов и главу города. По предварительным данным, явка составила 30%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Госдуме прокомментировали промежуточные итоги выборов губернатора в Петербурге. Депутат Катенев заявил, что предварительные результаты говорят о стабильной ситуации в городе.