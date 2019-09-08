В Госдуме прокомментировали промежуточные итоги выборов губернатора в Петербурге

Депутат Катенев заявил, что предварительные результаты говорят о стабильной ситуации в городе.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Слова депутата Госдумы Владимира Катенева цитирует «Мойка78». Он, реагируя на прошедшие выборы в Санкт-Петербурге, заявил, что пока уверенно лидирует Александр Беглов, который исполнял обязанности губернатора Северной столицы почти год. Катенев считает, что такая поддержка говорит о стабильности в городе. Он надеется, что в Петербурге будут все хорошо и желает городу развитой экономики.

Напоминаем, что на данный момент обработали 0,2% голосов избирателей. Они в большинстве случаев поддерживают Беглова, второе место занимает Амосов, а третье – Тихонова.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ожидаемая явка на выборах в Петербурге – 30%. Пока что официальных данных не поступало, есть лишь предварительные цифры.