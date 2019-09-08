Ожидаемая явка на выборах в Петербурге – 30%

Пока что официальных данных не поступало, есть лишь предварительные цифры.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Все избирательные участки закрылись в восемь часов вечера. В шесть уверяли, что на выборы пришли почти 24% — эти цифры, кажется, расстроили ЦИК России. Пока что обработано лишь 0,1% бюллетеней – большая часть голосовавших решили поддержать Александра Беглова, который с октября 2018 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Второе место занимает кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов — его поддержали 11,23%. Тройку замыкает лидер эсер Надежда Тихонова, у которой пока 5,16%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился. Горожане 8 сентября могли проголосовать на выборах муниципальных депутатов и выборах губернатора.