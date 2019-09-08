Прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился

Прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился
Прием голосов на выборах завершен. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге завершили работу избирательные участки. Горожане 8 сентября могли проголосовать на выборах муниципальных депутатов и выборах губернатора.

Избирательные участки начали прием голосов в 8:00. Явка на губернаторских выборах, по состоянию на 18:00, составила 23,69%, рассказала заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова.

Последний бюллетень был отпущен в 20:00.

Горизбирком в день голосования получил не менее 75 обращений по поводу возможных нарушений на выборах. Каждое из них будет проверено. Часть жалоб и сообщений была опровергнута. Так, председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что информация о нападении на членов участковых избирательных комиссий ложная. Фейковыми также оказались некоторые ролики о вбросах, распространяемые в Telegram.

Среди проголосовавших на выборах депутат Госдумы Николай Валуев, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и 101-летняя жительница Санкт-Петербурга Лидия Егоровна.

Напомним, на пост губернатора Петербурга претендуют Михаил Амосов (“Гражданская платформа”), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”).

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