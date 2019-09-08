В Приморском районе Петербурга голосуют даже 101-летние

Лилия Егоровна попросила привезти ей бюллетень на дом — она участвует в выборах каждый раз.

В Приморском районе 101-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала голос на выборах. Лидия Егоровна заполнила бюллетень на дому.

Избирком Приморского района привез женщине бюллетень на дом 8 сентября. Лилия Егоровна объяснила, что не пропускает выборы и считает участие в политической жизни обязательным для каждого.

Лилия Егоровна застала времена, когда Санкт-Петербург был не Ленинградом, а Петроградом, и пережила Великую Отечественную войну. Сегодня в Санкт-Петербурга выборы проходят с 8 часов утра и до 8 часов вечера. В списке кандидатов в губернаторы — Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что явка на выборах в Петербурге составила 16,26%.