В Петербурге явка на выборы составляет 16,26%

До окончания работы избирательных участков осталось чуть больше трех часов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

До окончания работы избирательных участков осталось чуть больше трех часов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии по состоянию на 15:00 явка на выборы составила 16,26%.

Об этом сообщил СМИ член избиркома Юрий Кузьмин. Всего проголосовавших насчитывается 615 тысяч 856 человек.

Напоминаем, что сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и депутатов муниципальных округов. На роль градоначальника претендуют депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов (от «Гражданской платформы»), Александр Беглов (самовыдвиженец, член партии «Единая Россия») и Надежда Тихонова (от «Справедливой России»). Кандидатов на посты муниципальных депутатов насчитывается свыше семи тысяч человек. Всего необходимо избрать 1560 чиновников.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в девяти регионах России избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчету голосов.