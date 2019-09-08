В девяти регионах России выборы подошли к концу

В числе регионов, где голосования завершились, Забайкалье, Якутия, Сахалин, Еврейская автономная область, Приморский и Хабаровский край, Амурская область, Камчатка и Чукотка.

По информации ТАСС, в перечисленных регионах закрылись избирательные участки и теперь ведется подсчет голосов. Ни в одном избирательном пункте не было зафиксировано нарушений. Всего выборы состоялись в 85 регионах страны.

Напоминаем, что сегодня, 8 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных округов. Избирательные участки открыты для всех, желающих оставить свой голос за выбранного кандидата, с 8:00 до 20:00. Каждый может явиться в пункт голосования по месту регистрации.

В выборах в губернаторы Санкт-Петербурга участвуют три кандидатуры: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов.