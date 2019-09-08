Глава Горизбиркома в Петербурге назвал сообщения о нападениях «фейком»

Глава Горизбиркома в Петербурге назвал сообщения о нападениях &#171;фейком&#187;
Выборы проходят в штатном режиме. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Виктор Миненко сказал, что нападений на членов участковых избирательных комиссий никто не осуществлял.

По словам чиновника, все сведения о нападениях в Петроградском районе являются информационным вбросом. На данный момент правоохранительные оррганы проверяют инцидент с членом избиркома, который, как сказал Миненко, упал возле здания после прибытия, а уже затем, придя на участок, объявил об избиении.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проходящих в Петербурге выборах в губернаторы Санкт-Петербурга. Свои голоса уже отдали Александр Беглов и Надежда Тихонова. Всего претендуют на пост главы города трое: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов. Также проводятся выборы муниципальных депутатов 110 округов, количество кандидатов составляет свыше семи тысяч человек.

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