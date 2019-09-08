В Telegram распространили еще одно фейковое видео о выборах в Петербурге

О том, что ролик оказался фейковым, сообщили в Школе молодого политика. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

О том, что ролик оказался фейковым, сообщили в Школе молодого политика. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Видео о нарушениях на выборах в Петербурге оказалось подделкой. Фейковый ролик распространили на просторах Telegram 8 сентября.

Аноним через бота отправил видео в один из Telegram-каналов о Петербурге. На кадрах, якобы, был запечатлен вброс бюллетеней на избирательном участке.

Ролик, как оказалось, был снят задолго до выборов в Петербурге. На видеохостинге YouTube в апреле 2019 года его распространили под заголовком «Вброс бюллетеней за Порошенко. Беспредел на выборах в Украине», пишет «Мойка78» со ссылкой на Школу Молодого Политика.

Кто и зачем отправил фейковое видео в Telegram и пытался он скомпрометировать выборный процесс или Telegram-каналы, неизвестно. Однако, ясно, что авторы каналов не достаточно хорошо проверяют присылаемые материалы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимные Telegram-каналы извинились за фейковое видео. Ролик, якобы, документировал вбросы на участке №1808.