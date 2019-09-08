Telegram-каналы признались, что выложили фейк о выборах в Петербурге

Анонимные Telegram-каналы признались, что распространили фейковое видео. На кадрах запечатлен, якобы, момент вброса бюллетеней на выборах в Петербурге.

На просторах Telegram 8 сентября появилось видео, на котором члены комиссии вбрасывали бюллетени в урну. Ролик распространялся под заголовком «Вброс бюллетеней в УИК 1808».

Видео опубликовали в одном из анонимных Telegram-каналов. Чуть позже его перепостили другие и даже залили на YouTube.

При этом, бдительные зрители легко могли проверить подлинность ролика. Наблюдать, как проходят выборы на участке №1808, можно в прямом эфире. При этом комната, которая видна на трансляции, заметно отличается от той, что снята и опубликована в Telegram.

Авторы Telegram-каналов свою ошибку признали и сообщили, что распространили фейк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самая высокая явка на выборы оказалась среди жителей Кронштадта — 5-6%.