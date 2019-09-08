На 18:00 явка на выборах в Петербурга составила 23,69%

На 18:00 явка на выборах в Петербурга составила 23,69%
Горизбирком обнародовал явку на 18:00. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила актуальные сведения о явке на выборах губернатора. По состоянию на 18:00 свои голоса отдали 23,69% избирателей.

На избирательных участках проголосовали 898 тыс. 419 горожан, пишет «Мойка78» со ссылкой на заявление заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Аллы Егоровой.

Напомним, что по данным на 15:00 явка на выборах в Петербурге составила 16,29%. К полудню голоса отдали лишь 6,61% избирателей. Явка на губернаторских выборах по состоянию на 12:00 была названа одной из самых низких в России.

В Петербурге в единый день голосования 8 сентября проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. На пост главы города претендуют Михаил Амосов (“Гражданская платформа”), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”).

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