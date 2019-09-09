Беглов лидирует после обработки более 80% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 64,41% голосов избирателей по итогам обработки 80,76% протоколов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, Самовыдвиженец Александр Беглов набрал 64,41% после обработки 80,76% протоколов. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова набирает 16,99% голосов, а на третьем месте Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,95% голосов.

Согласно данным избирательной комиссии Петербурга, на 18:00 по мск явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 23,69%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на дому проголосовали 100 тысяч жителей Петербурга. По мнению эксперта, в этом году, по сравнению с предыдущими выборами, было намного меньше избирателей, решивших проголосовать из дома.