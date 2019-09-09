На дому проголосовали 100 тысяч жителей Петербурга

Почти 100 тысяч человек заявили о желании проголосовать на выборах из дома. Фото: Baltphoto

Почти 100 тысяч человек заявили о желании проголосовать на выборах из дома. Фото: Baltphoto

На выборах губернатора и муниципальных депутатов Петербурга заявку о надомном голосовании оставили 100 тысяч горожан.

Член Горизбиркома Петербурга Юрий Кузьмин рассказал, что почти 100 тысяч человек заявили о желании проголосовать на выборах из дома. По его словам, у членов участковых избирательных комиссий не было времени на опеку наблюдателей и объяснение им простых вещей, поскольку они работали максимально быстро.

По мнению Кузьмина, в этом году, по сравнению с предыдущими выборами, было намного меньше избирателей, решивших проголосовать из дома.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов набрал почти 65% голосов после проверки половины протоколов.

Врио губернатора города набрал уже 64,53% голосов. Согласно информации Центральной избирательной комиссии РФ, второе место занимает представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она набрала 16,99%.