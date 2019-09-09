Беглов набрал почти 65% голосов после проверки половины протоколов

На выборах главы Санкт-Петербурга проверили 50,69% протоколов. В настоящее время лидирует самовыдвиженец Александр Беглов.

Врио губернатора города набрал уже 64,53% голосов. Согласно информации Центральной избирательной комиссии РФ, второе место занимает представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова. Она набрала 16,99%.

Следом на пост губернатора города идет представитель партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов с 15,82% голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что самовыдвиженец Александр Беглов лидировал на выборах губернатора после проверки около 40% протоколов. Другие кандидаты остались на прежних местах.