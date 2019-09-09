Беглов продолжает лидировать на выборах, он набрал почти 65%

Беглов продолжает лидировать на выборах, он набрал почти 65%
Александр Беглов. Фото: Мойка78, Николай Овсянников

После выборов в Северной столице обработали 42,48% протоколов. Лидирует самовыдвиженец Александр Беглов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, врио губернатора города набрал 64,83% голосов.

Второе место по-прежнему занимает кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,79% голосов. Третье место остается за представителем партии «Гражданская платформа» Михаилом Амосовым. За него насчитали 15,76% голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врио губернатора Петербурга лидировал на выборах после обработки 30% протоколов. В настоящее время положение кандидатов не изменилась.

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