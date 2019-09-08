Беглов лидирует на выборах после обработки около 30% протоколов

Беглов лидирует на выборах после обработки около 30% протоколов
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Самовыдвиженец и врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах губернатора города. Это стало известно после обработки 30,37% протоколов. Он набрал 64,83% голосов.

Вторую строчку занимает представитель партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. У нее насчитывается 16,8 голосов.

Как сообщает ТАСС, третье место сохраняет кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, который набрал 15,70% голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Беглов выразил слова благодарности силовикам и волонтерам после выборов. Он отметил, что сотрудники хорошо выполняли свою работу.

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