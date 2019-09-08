Беглов лидирует на выборах после обработки около 30% протоколов

Самовыдвиженец и врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах губернатора города. Это стало известно после обработки 30,37% протоколов. Он набрал 64,83% голосов.
Вторую строчку занимает представитель партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. У нее насчитывается 16,8 голосов.
Как сообщает ТАСС, третье место сохраняет кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, который набрал 15,70% голосов.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Беглов выразил слова благодарности силовикам и волонтерам после выборов. Он отметил, что сотрудники хорошо выполняли свою работу.