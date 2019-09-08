Беглов выразил благодарность силовикам и волонтерам после выборов

Беглов выразил благодарность силовикам и волонтерам после выборов
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность после выборов. Слова были адресованы волонтерам штаба общественной поддержки, а также тем, кто его «поддерживал как товарищ».

Самовыдвиженец отметил работу Городской избирательной комиссии, которая, по его мнению, хорошо справилась с организацией выборов. Заявления Беглов сделал после выборов в понедельник 9 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».

Врио губернатора отметил, что выборы прошли «честно» и «открыто». Слова благодарности были выражены и силовому блоку, который во время голосования обеспечивал безопасность.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на выборах в Северной столице была подана 181 жалоба.

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