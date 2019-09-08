На выборах в Петербурге подана 181 жалоба

Все обращения будут проверяться. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Все обращения будут проверяться. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В результате выборов в Северной столице была подана 181 жалоба. Однако большинство из них не подтвердились.

Согласно информации регионального избиркома, из общего количества поступивших обращений только шесть относятся к ходу выборов губернатора города.

Как сообщает ТАСС, число жалоб назвал председатель горизбиркома Виктор Миненко в рамках акции «Ночь выборов Северо-Запад — 2019».

Миненко отметил, что все обращения будут проверяться. По его словам, внушительное число ложной информации о нарушениях в процессе выборов принесло огорчение.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Беглов поделился своими планами после выборов. Врио губернатора отметил, что нужно трудиться независимо ни от чего.