Беглов поделился планами после выборов

Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что входит в его планы после завершения голосования и подведения итогов.

Беглов отметил, что продолжает работать. На пресс-конференции в ТАСС он заявил, что нужно трудиться независимо ни от чего. Первым пунктом он назвал текущие работы.

Среди важных задач врио губернатора отметил благоустройство парков и дворов, ремонт дорог.

Он также рассказал, что до вступления губернатора в должность, должно пройти десять дней.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Виталий Милонов отреагировал на низкую явку положительно. По его словам, такой показатель сигнализирует о том, что петербуржцев все устраивает.