Беглов поделился планами после выборов

Беглов поделился планами после выборов
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что входит в его планы после завершения голосования и подведения итогов.

Беглов отметил, что продолжает работать. На пресс-конференции в ТАСС он заявил, что нужно трудиться независимо ни от чего. Первым пунктом он назвал текущие работы.

Среди важных задач врио губернатора отметил благоустройство парков и дворов, ремонт дорог.

Он также рассказал, что до вступления губернатора в должность, должно пройти десять дней.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Виталий Милонов отреагировал на низкую явку положительно. По его словам, такой показатель сигнализирует о том, что петербуржцев все устраивает.

александр беглов новости спб планы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выборах в Петербурге подана 181 жалоба
Обработали 11,42% голосов избирателей в Петербурге
Стрижак раскритиковала выборы муниципалов на Петроградке
Беглов поделился планами после выборов
Милонов заявил, что петербуржцев все устраивает
Отец чуть не убил дочь-порнозвезду за ее поведение и отказ от ислама
Обработаны более 5% голосов избирателей Петербурга
Дрозденко назвал явку на выборах депутатов муниципальных советов ожидаемой