Милонов заявил, что петербуржцев все устраивает

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли «хорошо». Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат рассказал, что низкая явка не заставила его волноваться, а даже стала положительным сигналом.

Как сообщает «Мойка78», Милонов отметил, что явка ожидалась высокой. Однако, если граждане решили не идти на выборы, значит «отторжения» к главному претенденту у них нет. Он также добавил, что массово люди голосуют только в том случае, когда их что-то не устраивает.

Депутат Госдумы также заявил, что систему муниципального управления в городе давно надо менять.

Ранее в GazetaSPb сообщали о комментарии Дрозденко о низкой явке на выборах депутатов муниципальных советов.