Дрозденко назвал явку на выборах депутатов муниципальных советов ожидаемой

Результаты выборов депутатов муниципальных советов прокомментировал Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти. Дрозденко назвал результаты явки ожидаемыми.
Согласно информации правительства Ленобласти, проголосовал каждый четвертый избиратель. Со слов губернатора области, ожидается явка в районе 27-28%.
Дрозденко рассказал, что он спокойно отнесся как к самому дню голосования, так и на ход выборной компании. Он также отметил, что в области не было особых жалоб и возражений. Сигналы в течения дня поступали, но в результате проверки не подтверждались.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, Дрозденко подчеркнул, что избранные депутаты в следующем месяце приступят к работе.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что Амосов назвал причину низких голосов за него.