Дрозденко назвал явку на выборах депутатов муниципальных советов ожидаемой

Дрозденко назвал явку на выборах депутатов муниципальных советов ожидаемой
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Результаты выборов депутатов муниципальных советов прокомментировал Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти. Дрозденко назвал результаты явки ожидаемыми.

Согласно информации правительства Ленобласти, проголосовал каждый четвертый избиратель. Со слов губернатора области, ожидается явка в районе 27-28%.

Дрозденко рассказал, что он спокойно отнесся как к самому дню голосования, так и на ход выборной компании. Он также отметил, что в области не было особых жалоб и возражений. Сигналы в течения дня поступали, но в результате проверки не подтверждались.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, Дрозденко подчеркнул, что избранные депутаты в следующем месяце приступят к работе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Амосов назвал причину низких голосов за него.

александр дрозденко выборы явка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выборах в Петербурге подана 181 жалоба
Обработали 11,42% голосов избирателей в Петербурге
Стрижак раскритиковала выборы муниципалов на Петроградке
Беглов поделился планами после выборов
Милонов заявил, что петербуржцев все устраивает
Отец чуть не убил дочь-порнозвезду за ее поведение и отказ от ислама
Обработаны более 5% голосов избирателей Петербурга
Дрозденко назвал явку на выборах депутатов муниципальных советов ожидаемой