Боярский рассказал об ожиданиях от Беглова на посту губернатора

Со своими собственными проблемами народный артист справляется сам.

Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от Александра Беглова на посту губернатора Петербурга. Народный артист признался, что со всем справляется сам, но надеется, что врио наладит хороший контакт с петербуржцами.

Боярский надеется, что Беглов выполнит предвыборные обещания, о чем рассказал изданию Мойка78 9 сентября. При этом артист заявил, что особых пожеланий к главе города у него нет.

Беглов набирает 64,4% голосов после обработки 99,26% бюллетеней, по данным ЦИК. Врио губернатора Петербурга заявил, что обратит внимание на дороги и обновление парков и дворов города. На пост губернатора претендовали Михаил Амосов, Беглов и Надежда Тихонова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Боярский посвятил свою новую песню Санкт-Петербургу.