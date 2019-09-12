Петербургская компания нарушила закон при приеме на работу экс-судебного пристава

Компания в срок не направила уведомление при приеме на работу экс-госслужащего. Фото: pixabay.com

Компания в срок не направила уведомление при приеме на работу экс-госслужащего. Фото: pixabay.com

В Петербурге ООО «Управляющая компания «Адамант» обязали выплатить штраф в размере 20 и 50 тыс. рублей. Причиной этого стало нарушение законодательства при приеме на работу бывшего судебного пристава.

Согласно закону «О противодействии коррупции» работодатель при тродоустройстве бывшего госслужащего должен уведомить об этом последнее место его службы. На информирование отводится срок 10 дней.

«Проверка показала, что ООО «Управляющая компания «Адамант» несвоевременно направило уведомление по последнему месту работы о трудоустройстве бывшего судебного пристава», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Представление об устранении нарушения было внесено в адрес генерального директора компании. Оно рассмотрено и удовлетворено.

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