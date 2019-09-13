В Петербурге с начала года установили 89 светофоров на солнечных батареях

В Северной столице с начала настоящего года установили 89 светофоров типа Т-7 на солнечных батареях.

Установленные устройства мигают, чем привлекают внимание водителей у пешеходных переходов, особенно это актуально в темное время суток и вблизи школ. Как сообщили в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, они накапливают энергию при помощи встроенной солнечной панели

Установка производится исходя из обращений управления ГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области, а также по просьбам районных отделов ГИБДД.

Ранее в GazetaSPb сообщали о строительстве парка в центре Петербурга. Название нового объекта выбрали жители города. На месте уже обустроен котлован и продолжается устройство свайного основания и оснований под фундаменты.