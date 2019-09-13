На Тучковом буяне строят «Арт-парк» под названием Судебного квартала

В центре Северной столицы на месте судебного квартала идет строительство «Арт-парка». Жители города уже выбрали ему название.

В настоящее время на участке проспекта Добролюбова обустроен котлован и продолжается устройство свайного основания и оснований под фундаменты. Список выполненных работ продолжает публиковаться на сайте госзакупок. В настоящее время там 22 акта.

Выбор названия происходил на голосовании, а также горожанам предложили определить концепцию нового объекта. На месте ведется строительство подземного паркинга, выполняются работы по монтажу транспорной системы котлована, а также устройство ростверка дворца танцев Бориса Эйфмана. Работы планируют окончить к 2021 году.

Как сообщает Piter.TV, цена контракта составляет более 35,7 млрд рублей, заказчиком является Управделами президента РФ. Решение о постройке поддержал президент РФ Владимир Путин. После завершения передачи объекта из федеральной собственности в городскую, будет выбрана архитектурная концепция и определен подрядчик.

Известно также, что паспорт объекта до сих пор гласит о строительстве «комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом)». И менять его на новое строительство в Смольном не видят смысла.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о новом пространстве на набережной реки Карповки.