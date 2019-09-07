На набережной Карповки открылось новое общественное пространство

Набережная реки Карповки превратилась в обновленную зону для отдыха. На месте завершился первый этап проекта реконструкции.
Теперь жители Петербурга, в особенности Петроградского района, смогут наслаждать новым общественным пространством. Участок расположился от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Там появились амфитеатр, качели, скамейки, арт-объект, напоминающий карпа, а также небольшой огород.
Сегодня, 7 сентября, на открытие объекта прибыли вице-губернатор города Николай Бондаренко и глава администрации района Иван Громов.
В создании проекта принимали участие жители города. Впереди пространство ждет еще один этап реконструкции.
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