На набережной Карповки открылось новое общественное пространство

Впереди пространство ждет еще один этап реконструкции. Фото: vk.com/spbpiter1

Впереди пространство ждет еще один этап реконструкции. Фото: vk.com/spbpiter1

Набережная реки Карповки превратилась в обновленную зону для отдыха. На месте завершился первый этап проекта реконструкции.

Теперь жители Петербурга, в особенности Петроградского района, смогут наслаждать новым общественным пространством. Участок расположился от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Там появились амфитеатр, качели, скамейки, арт-объект, напоминающий карпа, а также небольшой огород.

Сегодня, 7 сентября, на открытие объекта прибыли вице-губернатор города Николай Бондаренко и глава администрации района Иван Громов.

В создании проекта принимали участие жители города. Впереди пространство ждет еще один этап реконструкции.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии парка в Колпино.